St. Wendel im Saarland sagt Weihnachtsmarkt ab

Weihnachtsdeko einer Straßenverkäuferin. Foto: Gerardo Luna/NOTIMEX/dpa/Symbolbild

St. Wendel Rund drei Monate vor dem geplanten Beginn hat die saarländische Stadt St. Wendel wegen Corona den Weihnachtsmarkt abgesagt. In den engen Gassen der Altstadt sei der Markt aus Gründen des Infektionsschutzes in diesem Jahr nicht möglich, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

