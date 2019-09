Trier Während die Politik sich seit Jahren schwertut, eine von Bauern gefürchtete Tierwohlkennzeichnung einzuführen, gibt es im Handel bereits eine Vielzahl von Fleisch-Labels. Mit höchst unterschiedlichen Ansprüchen. Ein Überblick.

Einem 110-Kilo-Schwein garantiert der Gesetzgeber gerade mal 0,75 Quadratmeter Platz im Stall. Masthühner drängen sich zu Tausenden auf engstem Raum. Und Sauen werden nach wie vor in Kastenständen eingesperrt, die so eng sind, dass sie sich nicht mal richtig hinlegen können. Vielen Verbrauchern stinkt das.

Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, erklärt dies damit, dass sich die Mehrkosten für Tierschutz nicht rechnen. „Dafür sind die Fleischpreise viel zu niedrig“, sagt er. Beim Anblick der Angebote, mit denen Discounter für Hack oder Gulasch werben, werde ihm schlecht. „Wenn Verbraucher und Politik nicht bereit sind, mehr Geld in die Hand zu nehmen, dann werden wir hier Glyphosatfleisch aus Südamerika und Hormonfleisch aus den USA bekommen“, sagt er. Fürchtet er doch, dass es irgendwann „lauter tolle Label gibt, aber keine Bauern mehr“. 1949 gab es in Rheinland-Pfalz noch 211 000 landwirtschaftliche Betriebe, 1999 waren es nur noch 35 000, 2017 nur noch 17 000. Tendenz stark sinkend. Horper fordert finanzielle Unterstützung.

Investitionen in den Tierschutz gingen in die Milliarden. Das könnten Betriebe nicht alleine stemmen. Zumal viele ihre Ställe noch nicht abgezahlt hätten. Den Ruf nach verpflichtenden Tierwohlauflagen sieht er daher kritisch.

Kritik an der Freiwilligkeit kommt nicht nur von Tierschützern, sondern auch vom Koalitionspartner. Ohne eine Verpflichtung werde es kein Label geben, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Die SPD werde die „Hochglanzpolitik“ Klöckners nicht mitmachen. Der vom Kabinett verabschiedete Gesetzesentwurf muss das parlamentarische Verfahren noch durchlaufen – was also holprig werden könnte. Nach anhaltender Kritik an der Freiwilligkeit ihres eigenen Siegels hat Klöckner inzwischen angekündigt, sich für ein europaweit verpflichtendes Tierwohllabel einzusetzen. Dies werde sie zum Thema der deutschen Ratspräsidentschaft 2020 machen.