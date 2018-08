Staatsanwaltschaft ermittelt nach Straßenbahnunfall in Mainz

Nach einem Straßenbahnunfall mit Dutzenden Verletzten Mitte April in Mainz ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. dpa

Gegen wen sich das Verfahren richtet, muss allerdings noch geklärt werden.

Generell gebe es bei einem Unfall mit Verletzten Ermittlungen, erklärte die Sprecherin. Für den konkreten Fall in Mainz stehe noch das Ergebnis eines Gutachtens aus. Von diesem werde abhängen, gegen wen schließlich ermittelt werde. Das Gutachten berücksichtige verschiedene Faktoren wie beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit, die Witterung und mögliche technische Defekte. „Im Fokus steht also die Ursachenforschung, die aber Zeit braucht“, erklärte die Sprecherin.

Bei dem Unfall Mitte April war eine Straßenbahn in der Nähe einer Grundschule in Mainz entgleist. Dabei wurden laut Polizei 31 Menschen verletzt - 6 von ihnen schwerer. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls etwa 50 Insassen in der Tram. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund eine Million Euro. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ über die Ermittlungen berichtet.