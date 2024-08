Getöteter Arzt Staatsanwaltschaft fordert Jugendstrafe wegen Mordes

Der Orthopäde war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle gesehen worden und galt lange als vermisst. Die Frau habe überall gelogen und gesagt, der Mann habe seine Sachen gepackt und sich wohl ins Ausland abgesetzt, sagte Samel. Im Juni 2023 hatte ein Spaziergänger einen Teil der sterblichen Überreste in einem Wald bei Rockeskyll im Kreis Vulkaneifel entdeckt. Die Angeklagten sitzen seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft.