Staatsanwaltschaft will gegen Landtagspräsidenten ermitteln

In der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) will die Staatsanwaltschaft gegen den Landtagspräsidenten Klaus Meiser (CDU) und SPD-Abgeordneten Eugen Roth ermitteln. Daher habe die Behörde beim Landtag einen Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität für die Politiker gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Saarbrücken mit. Im Raum stehe der Anfangsverdacht der Untreue und der Vorteilsgewährung: Meiser ist Präsident des Verbandes, Roth Mitglied des Präsidiums. Auch gegen die weiteren sechs Präsidiumsmitglieder seien Ermittlungen eingeleitet worden, sagte Oberstaatsanwalt Christoph Rebmann. dpa