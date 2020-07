Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: 150 Konzerte trotz Virus

Beat Fehlmann, der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Foto: Philharmonie Rheinland-Pfalz/Philharmonie Rheinland-Pfalz/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Mit kreativen Formaten hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz trotz Corona-Pandemie Tausende Menschen erreicht. Seit Mitte Mai habe es 150 Live-Konzerte an 36 Spielorten gegeben, teilte die Staatsphilharmonie am Montag in Ludwigshafen mit.



Eine Vielzahl sei als „Trostmusik“ für Menschen in Senioren- und Pflegeheimen gespielt worden, ein anderer großer Teil ging als „Sofakonzerte“ im Foyer des Philharmonie-Gebäudes über die Bühne. Zum Ende der Saison waren auch Konzerte wieder in einzelnen Regionen mit Publikum möglich.

Auch mit neuen digitalen Angeboten hätten die Musiker punkten können. Zwischen April und Juli seien rund 250 000 Aufrufe im Internet registriert worden, teilte das Haus mit. So habe die Webseite „Junge Klassik“ einen Einstieg in die Welt der Klassik geboten. In einem digitalen Klassenzimmer hätten Musiker ihre Instrumente vorgestellt und auf der Staatsphilharmoniker-Seite Videos eingestellt.