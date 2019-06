Staatsphilharmonie verspricht „Aha“-Erlebnisse

Ludwigshafen Achtung, Zuhörer: Für die bevorstehende 100-Jahre-Jubiläumssaison verspricht die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zahlreiche „Aha“-Erlebnisse. Grund ist auch ein neues Konzept für die Philharmonischen Konzerte in Ludwigshafen.

In der ersten Hälfte wird das Stück erklärt, und es werden vor allem Hörbeispiele gegeben - live vom Orchester, das schon von Anfang an mit auf der Konzertbühne sitzt. In der zweiten Hälfte erklingt das Werk dann in Gänze - und im bestem Fall wird das Publikum zahlreiche Stellen wiedererkennen. „Durch die Gespräche vorab weiß der Zuhörer genau, worauf er achten kann“, sagte eine Sprecherin. „Am Ende hört man nur, was man kennt - und das kann ein sehr schöner Effekt sein.“

Mit mehr als 100 Konzerten an knapp 40 Spielstätten im In- und Ausland feiert die Deutsche Staatsphilharmonie vom 30. August an ihr 100-jähriges Bestehen. Beim ersten Philharmonischen Konzert am 30. Oktober 2019 im Pfalzbau in Ludwigshafen leitet der neue Chefdirigent Michael Francis „Don Quixote“ von Richard Strauss. Das Orchester unter Intendant Beat Fehlmann führt den Namen seit 2007. Als Gründung gilt die Versammlung eines Orchestervereins in Landau 1919.