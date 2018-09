später lesen Staatssekretär im Halberg-Konflikt will Geschlossenheit FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Im Konflikt um den Auto-Zulieferer Neue Halberg Guss (NHG) hat der sächsische Arbeits-Staatssekretär Stefan Brangs zur Geschlossenheit in Leipzig und Saarbrücken aufgerufen. Die Belegschaft an den beiden Standorten dürfe sich nicht auseinanderdividieren lassen, erklärte Brangs am Dienstag. dpa