Flutkatastrophe : Staatssekretär Manz: „Wir können gar nichts machen“

Mainz Das für den Hochwasserschutz zuständige Umweltministerium in Mainz hat in der Nacht der Flutkatastrophe darauf vertraut, dass die vorgesehenen Abläufe für den Katastrophenschutz zuverlässig funktionieren.

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Martin Haller (SPD), sprach den Staatssekretär auf eine Pressemitteilung vom Nachmittag an, wonach an Rhein und Mosel kein Extremhochwasser drohe, dass es aber „an kleineren Flüssen im Norden des Landes“ zu Überflutungen kommen könne. Laut einer von Haller verlesenen E-Mail an die Pressestelle des Ministeriums schrieb Manz am 14. Juli um 18.09 Uhr, dass sich diese Pressemitteilung inzwischen überholt habe. Die Mitarbeiterin fragte nach, ob deswegen etwas zu unternehmen sei. Daraufhin antwortete Manz um 18.53 Uhr: „Heute nicht.“ Die Pressemitteilung habe keine Bedeutung für die Meldewege im Katastrophenschutz, erklärte Manz auf die Fragen des Ausschussvorsitzenden. „Eine geänderte Pressemitteilung hätte gar nichts geändert.“