Theater : Staatstheater Mainz hält Preise in neuer Spielzeit gleich

Mainz Trotz wirtschaftlicher Belastungen aufgrund von Einschränkungen in der Pandemie werden die Preise für Aufführungen des Staatstheaters Mainz nicht erhöht. Ein Theaterbesuch sollte nicht am Geldbeutel scheitern, sagte Intendant Markus Müller am Freitag bei der Vorstellung des Programms für die neue Spielzeit.

Dem habe auch der Aufsichtsrat mit den Vertretern von Stadt und Land zugestimmt.

Die Abonnement-Zahlen des Staatstheaters Mainz sind seit Beginn der Corona-Pandemie zurückgegangen. Nach viereinhalb Rekordjahren sei das Theater jetzt wieder auf dem Ausgangsniveau, sagte Müller. „Auch bei uns ist die Auslastung geringer als vor Corona, aber es ist kein Absturz.“ Der Intendant fügte hinzu: „Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind stabil und gesund.“

