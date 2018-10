später lesen Stadt Mainz erwägt Berufung gegen Diesel-Urteil FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Stadt Mainz will erst nach gründlicher Prüfung des Urteils zu möglichen Dieselfahrverboten entscheiden, ob es gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Berufung geht. „Wir werden die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, die uns sicher in den nächsten Tagen zugehen wird“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz. dpa