Stadt Mainz sagt Gutenberg-Marathon für 2021 ab

Die Stadt Mainz hat wegen der Corona-Pandemie frühzeitig den Gutenberg-Marathon für das kommende Jahr abgesagt. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Die Stadt Mainz hat wegen der Corona-Pandemie frühzeitig den Gutenberg-Marathon für das kommende Jahr abgesagt. „Wir werden auch 2021 in Mainz keinen Startschuss erleben - sehr zu meinem Bedauern“, sagte Sportdezernent Günter Beck (Grüne) am Freitag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa