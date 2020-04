Stadt Mainz startet Corona-Hilfspaket

Mainz Die Stadt Mainz will mit einem rund 2,5 Millionen schweren Maßnahmenpaket von der Corona-Krise geplagten Unternehmen, Vereinen, Künstlern, Initiativen und Familien unter die Arme greifen. Die Mittel stammen sowohl von der Stadt als auch vom Land.

„Wir wollen deutlich machen, dass diese Stadt lebt - auch in der Krise“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz in Mainz.