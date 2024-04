Trier-Saarburg Stadt: See bei Hermeskeil soll wieder Biotop werden

Das Ablassen des Wassers hatte vergangene Woche für Aufregung im Ort gesorgt. In den vergangenen Jahren hatte dort ein Biber einen Damm gebaut, wodurch sich der Langwiesenbach aufstaute, wie der LBM mitteilte. Allerdings verläuft in der Nähe eine Bundesstraße und für den Straßendamm wurde es laut LBM allmählich zu viel Stauwasser. „Es bestand Gefahr in Verzug für die Verkehrsteilnehmer an der B52, denn der Straßendamm drohte, ohne Vorankündigung plötzlich zu versagen, da er zwischenzeitlich vollkommen durchnässt war“, hieß es. Daher sei der Damm geöffnet worden. Alternativen habe es keine gegeben.