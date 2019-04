später lesen Stadtrat für Zusammenführung der Hochschulen „auf Augenhöhe“ Teilen

In der Diskussion um die geplante Neuordnung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz spricht sich der Rat der Stadt Landau für eine Fusion von Landau und Kaiserslautern „auf Augenhöhe“ aus. Die beiden Standorte sollten gleichberechtigt und als Neugründung zusammengeführt werden, teilte die Stadt Landau am Mittwoch mit. dpa