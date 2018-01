später lesen Stadtrat soll über „FCK-Steuer“ entscheiden FOTO: Db Marc Strehler FOTO: Db Marc Strehler Teilen

Die sportliche Krise des 1. FC Kaiserslautern setzt auch die Stadtverwaltung unter Zugzwang. So will der Traditionsverein beim drohenden Abstieg in die dritte Liga weniger Pacht für das Fritz-Walter-Stadion zahlen, als dies bisher der Fall war. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. dpa