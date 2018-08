später lesen Stadtwerke Saarbrücken: Ausfall in der Trinkwasserversorgung FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Nach einem Rohrbruch haben die Stadtwerke Saarbrücken einen Ausfall in der Trinkwasserversorgung in Bübingen, Güdingen, Fechingen und Brebach angekündigt. Am Donnerstag habe sich im Bliestal eine Havarie an einer Hauptversorgungsleitung ereignet, teilten die Stadtwerke mit. dpa