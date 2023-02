Das sollten Sie beachten : Vorsicht Abzocke! Stadtwerke warnen vor Betrugsmasche

Trier SWT-Kunden müssen derzeit besonders vorsichtig sein: Betrüger versuchen, an ihre Daten zu kommen – und die könnten im schlimmsten Fall für einen Vertragswechsel genutzt werden.

Stadtwerke Trier warnen vor Betrügern

Nachdem viele Menschen in der Region ähnliche Anrufe erhielten, warnen die Stadtwerke nun vor Betrug am Telefon: „Mehrere Kunden haben uns darauf hingewiesen, dass verschiedene Anrufer ihnen am Telefon unseriöse Angebote gemacht haben.“

Verbraucherzentrale: Illegales Vorgehen großer Anbieter

Untergeschobene Strom-Verträge: 14-tägiges Widerrufsrecht

Aber was kann man in solch einem Fall tun? Sowohl die Trierer Stadtwerke als auch die Verbraucherschützer verweisen auf ein 14-tägiges Widerrufsrecht hin, wenn man einen Vertrag am Telefon oder an der Haustüre geschlossen hat. Den Widerruf solle man am besten schriftlich per Fax (zum Beispiel aus einem Copy Shop) oder per Einschreiben einreichen. E-Mails seien nicht geeignet. Auch den bisherigen Anbieter solle man umgehend kontaktieren, rät die Verbraucherzentrale.