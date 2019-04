später lesen Städte arbeiten bei Digitalisierung zusammen: Neues Netzwerk Teilen

In einem neuen Netzwerk wollen sich die Städte Kaiserslautern, Andernach, Wörth, Speyer und Zweibrücken bei digitalen Projekten gegenseitig unterstützen. Die Frage sei nicht mehr, ob die Digitalisierung die Amtsstuben, Feuerwehren oder öffentlichen Einrichtungen erreiche, sondern wie die Möglichkeiten der Digitalisierung neue Chancen für die Einwohner bieten könnten, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch zum Start in Mainz. dpa