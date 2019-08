Städte hoffen bei Altschulden auf Bundeshilfe

Mainz Der Städtetag Rheinland-Pfalz hofft auf Hilfe des Bundes zur Überwindung der drückenden Altschulden. Nach der Ankündigung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine gemeinsame Initiative zur Lösung des Problems sagte der Geschäftsführende Direktor Michael Mätzig: „Es wird schwer, da muss Ministerpräsidentin (Malu) Dreyer (SPD) kämpfen wie eine Löwin.“

Der Bund sei bereit, bei der Lösung des Problems mit anzupacken, sagte Scholz im Juli zur Arbeit der Regierungskommission für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Die drei kommunalen Spitzenverbände - neben dem Städtetag sind dies noch der Gemeinde- und Städtebund sowie der Landkreistag - kommen am kommenden Donnerstag zu einem turnusgemäßen Treffen mit Ministerpräsidentin Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD) zusammen.

In Rheinland-Pfalz ächzen viele Kommunen unter der Last von 6,1 Milliarden Euro an Liquiditätskrediten. Unter den zehn höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland sind nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung allein sieben aus Rheinland-Pfalz.