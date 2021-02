Städtetag legt Wunschliste für künftige Landesregierung vor

Mainz In der Corona-Pandemie wächst die Sorge, dass Innenstädte veröden könnten. Vor der Landtagswahl schlägt der Städtetag Maßnahmen zur Erhaltung der Vitalität vor.

Vitale Innenstädte, Kommunaler Finanzausgleich, Fahrradwege - der Städtetag Rheinland-Pfalz hat genaue Vorstellungen zur Arbeit der künftigen Landesregierung. „Städte bieten Stabilität, sie bieten Halt auch in Zeiten der Krise“, sagte der Vorsitzende des Städtetags, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), am Freitag bei der Vorstellung eines Positionspapiers zur Landtagswahl am 14. März. Dabei benötigten sie vom Land wirksame Unterstützung zur Selbsthilfe.