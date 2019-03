später lesen Städtetag will mit neuer Führung Zukunftsaufgaben angehen Teilen

Der Städtetag Rheinland-Pfalz will unter seinem neuen Vorsitzenden Thomas Hirsch (CDU) künftig verstärkt Zukunftsaufgaben angehen wie Klimawandel, Verkehrswende und Digitalisierung. In diesen Aufgaben hätten die Städte „quasi eine Allzuständigkeit“, sagte der Landauer Oberbürgermeister am Donnerstag nach seiner Wahl auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Mainz. dpa