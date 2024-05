Zur Zukunft des Manderner Automobilzulieferers ThyssenKrupp-Krise: Was das für Bilstein in Mandern heißt

Als vor einigen Tagen Tausende Stahlarbeiter zum Protest gegen Arbeitsplatzabbau und den Vorstand von Deutschlands größtem Stahlkocher ThyssenKrupp vor die Konzernzentrale in Essen zogen, wurde schnell klar: Hier geht es auch um die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Denn die Ankündigung des Konzerns, 20 Prozent der Anteile an der Stahlsparte an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky zu verkaufen und später ein Gemeinschafts-Unternehmen mit 50:50-Beteiligung zu schaffen, lässt viele Beschäftigte an der Zukunft der Branche in Deutschland zweifeln. „Zukunft statt Kündigung“ und „Kein weiterer Stellenabbau“ steht auf den Bannern und Plakaten der Protestierenden.