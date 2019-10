Stahlbranche: Betriebsräte wollen Maas und Altmaier sprechen

Saarbrücken Zu Gesprächen über eine drohende Stahlkrise wollen Gewerkschaft und Betriebsräte im Saarland in den nächsten Tagen mit den Bundespolitikern Peter Altmaier (CDU) und Heiko Maas (SPD) zusammenkommen.

„Wir wollen dabei auch einfordern, was uns versprochen wurde, nämlich politische Unterstützung“, sagte ein Sprecher der IG Metall am Mittwoch in Saarbrücken. Aus Sicht der Gewerkschaft lasse die EU zu viele Stahlimporte zu, das schwäche die Branche. „Hier wollen wir die Politik in die Pflicht nehmen.“