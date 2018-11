später lesen Star-Trainer Jürgen Klopp erhält Medienpreis in Mainz FOTO: Anthony Devlin FOTO: Anthony Devlin Teilen

Twittern

Teilen



Die Uniklinik Mainz verleiht heute ihren Medienpreis an Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool und ehemalige Spieler und Coach von Mainz 05 erhält die Auszeichnung in der Mainzer Christuskirche für sein „nachhaltiges mediales Wirken“ und will persönlich anwesend sein. dpa