FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand

Starke Sturmböen haben am Wochenende in Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen geführt. Am Samstag verletzte sich ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Rheinböllen und Mörschbach leicht, weil er einem umgestürzten Baum ausweichen musste und dabei in einen Graben geriet, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. dpa