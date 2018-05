später lesen Starke Unwetter in Betzdorf Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unwetter mit Starkregen hat am Donnerstagnachmittag für überschwemmte Straßen und abgerutschte Hänge in Betzdorf und Kirchen (Landkreis Altenkirchen) gesorgt. Wie die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, wurden über 80 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. dpa