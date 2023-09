Kriminalität Sicherheitsvorkehrungen lassen Kriminelle meist kalt: Erneut starker Anstieg bei Geldautomaten-Sprengungen

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz steuert in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch zu. Bis Mitte September hat das Landeskriminalamt bereits 38 Anschläge auf Automaten registriert, sagte ein LKA-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Das waren sechs Anschläge mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 56 Geldautomaten in die Luft gejagt - so viele wie nie zuvor.