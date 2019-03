später lesen Starker Kruse: SVW nach 3:1 gegen Mainz auf Europacup-Rang Teilen

Twittern

Teilen



Werder Bremen hat dank einer überragenden Leistung von Max Kruse einen Europapokal-Platz erobert. Die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Hanseaten besiegten am Samstag in der Fußball-Bundesliga den FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0) und kletterten in der Tabelle auf Rang sechs. Von Tobias Brinkmann, dpa