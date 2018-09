später lesen Starker Regen: Blitz schlägt in Kirchturm ein FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Starker Regen teils mit Hagel und Gewitter hat vor allem im Naheland und in Trier zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. In Kirn standen am Donnerstag der Marktplatz und einige Straßen unter Wasser, wie die Polizei mitteilte. dpa