Starker Wind: Arbeiten an der Schiersteiner Brücke verzögert

Das Brückenbauteil liegt vor dem Einschwimmen am Rheinufer auf einer Schwimmplattform. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Wiesbaden/Mainz Starker Wind verzögert die Arbeiten zum Neubau an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Ursprünglich sollte ein 120 Meter langes und 2050 Tonnen schweres Brückenteil mit einem Ponton bereits am frühen Morgen über das Wasser zur Baustelle an der Autobahn 643 bugsiert werden.



Wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse verzögere sich der Vorgang jedoch bis zum Vormittag, sagte ein Sprecher der Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Mittwoch. Mit einem Abschluss der Arbeiten werde erst am späten Mittwochabend gerechnet.