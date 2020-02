Kostenpflichtiger Inhalt: Unwetter : Ratgeber: So schützt man sich vor Starkregen

Trier Was tun, wenn das Wasser immer näher ans Haus wandert? Volksfreund.de erklärt, wie sich Privatleute und Kommunen vor Hochwasser schützen können.

Bis vor einigen Jahren sahen Hochwasser meist so aus: Es regnete. Wochenlang. Bis die Pegel von Saar, Mosel oder Sauer so hoch stiegen, dass Radwege, Straßen und Dörfer versanken.

Heute sehen Hochwasser immer öfter so aus: Es schüttet. Stundenlang. Begleitet von Hagel und Sturm, Blitz und Donner fallen unfassbare Wassermengen. Kleine Bäche verwandeln sich in reißende Fluten, Autos werden fortgeschwemmt, Keller strömen voll, Schlammlawinen und Bergrutsche verwüsten Dörfer und blockieren Straßen. Dabei ist es völlig egal, ob ein Ort im Tal oder auf dem Berg liegt. Wegen des Klimawandels treten Starkregen immer öfter auf. Laut Umweltministerium verursachen sie schon mehr als die Hälfte der Überschwemmungen. Am Dienstag schlugen Flusshochwasser und Starkregen in der Region Trier gleichzeitig zu.

Während Menschen sich am Fluss (in der Regel) auf Hochwasser vorbereiten, erwischen Starkregen die meisten unvorbereitet. Dabei können sowohl Kommunen als auch Privatleute vorsorgen: Brücken, unter denen gerade mal eine Handbreit Wasser durchpasst, stellen ein Risiko dar, da schon ein bisschen Holz den Durchfluss verstopfen kann. Manches Gitterrost vor einem Regenwasserkanal ist so eng, dass es sich wie ein Teesieb zusetzt. Bäche sollten regelmäßig von Treibholz befreit werden, damit das Wasser gut abfließen kann. „Es darf auch nicht sein, dass das Feuerwehrhaus das erste Gebäude ist, das absäuft“, sagt Hochwasserschutzexperte Frank Hömme vom gleichnamigen Planungsbüro in Pölich, der am Dienstag in Orten der Region unterwegs war, um die Schäden zu begutachten. Für ein Fazit sei es zu früh. Allerdings habe sich gezeigt, dass die Ereignisse dort, wo Bäche und Flüsse renaturiert wurden, weniger heftig ausfielen.

Hömme rät Hausbesitzern zur Vorsorge. Neubauten sollte man so platzieren, dass Wasser nicht aufs Haus zugeführt wird. Zudem solle man darauf achten, dass die Stellen, wo Kanäle oder Leitungen von außen ins Haus kommen, druckwasserresistent sind. Das sei nicht selbstverständlich. Ein großes Problem bei Altbauten ist, dass diese oft keine Rückstauklappen haben, die vor eindringendem Abwasser schützen. Bei Starkregen ist daher ein Großteil der Schäden auf Kanalrückstau zurückzuführen. Hömme rät auch, zu überprüfen, wie gut Lichtschächte, Kellerfenster und Terrassentüren dem Wasser standhalten können. Im Garten könne man Mulden anlegen, durch die Wasser abströmt. „Wir appellieren, dass jeder sein Grundstück mit offenen Augen betrachtet und herausfindet, wo sich das Wasser sammeln könnte“. Natürlich dürfe man es dann nicht dem Nachbarn ins Wohnzimmer leiten.

Komposthaufen, Kaminholz oder Strohballen dürfen nicht in der Nähe eines Gewässers gelagert werden. Falls sie abgeschwemmt werden, könnten sie sich in Rohrdurchlässen oder unter Brücken verkeilen. Hütten oder Zäune müssen innerorts fünf und außerorts zehn Meter Abstand zum Gewässer haben.