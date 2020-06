Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dunkle Wolken ziehen über Felder. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Offenbach Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt viel Regen zu. Vor allem am Mittwoch soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ungemütlich werden.



Nach zunächst nur einzelnen Schauern werde es ab Mittwochnachmittag häufiger nass, teils gebe es Gewitter. Lokal bestehe Unwettergefahr durch Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern. Außerdem müsse mit Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Hagel gerechnet werden. Die Temperaturen erreichten bis zu 28 Grad.