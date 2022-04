Wetter : Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es am Dienstag lokal Starkregen mit einem Niederschlag von 15 Liter pro Quadratmeter in der Stunde geben. Verbreitet regnet es schauerartig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Ab dem Mittag kann es örtlich auch Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad, in Hochlagen bei etwa 10 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teils wolkig, teils gering bewölkt. Zunächst gibt es noch Schauer, dann bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei Grad im Süden, sonst auf drei bis null Grad. In der Eifel können stellenweise sogar Werte von minus ein Grad erreicht werden. Gebietsweise ist leichter Frost möglich.

Am Mittwoch ist es teils heiter und weitgehend trocken. Im Bergland sind im Tagesverlauf einzelne, kurze Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, in Hochlagen bei 14 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-44504/2

(dpa)