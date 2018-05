später lesen Start der Berufung im Strafprozess gegen NPD-Politiker Babic Teilen

Am Montag hat vor dem Landgericht Trier der Berufungsprozess im Fall des wegen Volksverhetzung verurteilten NPD-Politikers Safet Babic begonnen. In dem Prozess geht es um Äußerungen des rheinland-pfälzischen NPD-Vizes auf einer Kundgebung vor einer Flüchtlingsunterkunft in Trier im Februar 2014, bei der er Flüchtlinge herabgewürdigt und zu Hass aufgerufen haben soll. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. dpa