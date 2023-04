„Weltneuheit in in Sachen Hightech“ Eifeler Start-Up mischt Hannovermesse auf: Wie es Airbus & Co. anlockt

Es ist die weltweit größte Industrieausstellung, die Hannovermesse. Und hier trifft sich alles, was Rang und Namen in der Branche hat und hier sind alle, die ihre Neuheiten präsentieren wollen. Zu den rund 4000 Ausstellern gehört auch Marco Mergen (42) mit seiner „Weltneuheit in Sachen Hightech“, wie er sagt: ein sogenannter Nutzentrenner.