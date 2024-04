Verwaltung Startschuss für digitalen Bauantrag in Rheinland-Pfalz

Das „neue Produkt“ könnten Kommunen in Rheinland-Pfalz jetzt übernehmen. Die Grundentwicklung stammt von Spezialisten aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurde von Experten in Trier seit Ende 2022 an Rheinland-Pfalz angepasst. Ein erster Antrag eines externen Planungsbüros bei der städtischen Bauaufsicht Trier wurde am Dienstag online gestellt.