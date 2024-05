Freizeit Startschuss für Magic-Bike-Spektakel

Am Samstag war eine Ausfahrt zum Kloster Eberbach bei Eltville vorgesehen, weithin bekannt als Drehort des Filmes „Der Name der Rose“. Auf drei Bühnen in Rüdesheim wollten zudem zahlreiche Bands den Motorradfreunden einheizen, darunter am Donnerstag die US-Rocksängerin Suzi Quatro und am Freitag die schwedische Hard-Rock-Band Thundermother. Am Samstag standen in der touristischen Kleinstadt ein Musikfeuerwerk und am Sonntag ein Biker-Gottesdienst mit Motorradsegnung auf dem Programm. Veranstaltet wird das lautstarke Spektakel von dem kleinen Verein Buddies & Bikes.