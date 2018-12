Online bei der Polizei Anzeige erstatten: Das geht jetzt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Möglich macht des die Onlinewache der Polizei, die heute in Trier für beide Länder freigeschaltet wird. dpa

Bürger können so orts- und zeitunabhängig anzeigen - per Smartphone, Tablet oder Computer. Nach Angaben der Innenministerien von Rheinland-Pfalz und dem Saarland handelt es sich bei dem gemeinsamen Projekt um ein „zeitgemäßes Serviceangebot“. In vielen Bundesländern gibt es Online- oder Internetwachen bereits.

Links zu Onlinewachen der Landespolizeien