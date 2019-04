Stau auf Mainzer Ring dank falschem Feueralarm in Tunnel

Ein falscher Feueralarm im Autobahntunnel Mainz-Hechtsheim auf der A60 hat für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die wegen des Alarms automatisch schließenden Schranken hätten den Verkehr am Donnerstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gestoppt, teilte die Autobahnpolizei Heidesheim mit. dpa

Auch die dortigen Auffahrten seien vollgesperrt worden, was den Verkehr in der ganzen Umgebung ausgebremst habe. Die Feuerwehr überprüfte den Tunnel sowie alle technischen Systeme und fand nichts, so dass die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Laut Polizei hatten die Einsatzkräfte allerdings einmal mehr große Mühe bei der Anfahrt, weil fast überall keine Rettungsgasse gebildet worden war.