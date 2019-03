Weil er ein Stau-Ende zu spät sah, ist ein 19-Jähriger auf der Bundesstraße zwischen Trier und Konz mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Traktor zusammengestoßen. Sein 17 Jahre alter Beifahrer wurde am Donnerstagnachmittag im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden, wie die Polizeidirektion Trier mitteilte. dpa

Der junge Fahrer und ein weiterer Insasse (17) aus dem Auto wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht - sie wurden aber vermutlich nur leicht verletzt. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock. Auch er kam in ein Krankenhaus. Die B51 wurde am Unfallort für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Pressemitteilung