Stauende übersehen: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten hat am Montag den Verkehr auf der Bundesstraße 9 bei Bad Breisig zeitweise zusammenbrechen lassen. An der Unfallstelle musste die B9 in Richtung Koblenz für mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. dpa