Viel Verkehr und viele Baustellen „Massive Verkehrsstörungen“ am Freitagnachmittag – hier droht am Pfingstwochenende Stau

So ist voraussichtlich vor allem der Süden betroffen. Der ADAC erwartet die „massivsten Verkehrsstörungen“ am Freitagnachmittag, 26. Mai, in Süddeutschland auch noch am Samstagvormittag, 27. Mai, und am Pfingstmontag, 29. Mai. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, wird es laut dem ADAC dagegen voraussichtlich eher ruhig.