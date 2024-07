Sommerferien Staus umfahren, Haustieren helfen - Tipps für guten Urlaub

Im vergangenen Jahr wurden dem Landeskriminalamt zufolge 49 Fälle polizeilich bekannt, in denen Tiere in Rheinland-Pfalz ausgesetzt wurden. 23 Tiere starben - darunter 14 Schlangen. Zudem fuhren Besitzer in einigen Fällen in Urlaub und ließen ihre Tiere unversorgt zurück. „Diese Praxis ist ebenso gefährlich für die Tiere und kann rechtlich verfolgt werden“, betonte das LKA in Mainz.