Hochwasser an der Mosel Kaputte Wehre an Staustufen immer noch nicht repariert

Geht es gut? Oder läuft die Mosel über und flutet den Ort? Mit großer Spannung haben Menschen, die oberhalb der Staustufe Detzem leben, am Wochenende verfolgt, wie sich das Hochwasser entwickelte. Zumal der Krisenstab des Landkreises öffentlich gewarnt hatte, man solle sich entlang der Mosel nicht auf die Pegelprognosen verlassen. Wohl auch, weil eins von drei Wehren der Staustufe Detzem weiterhin nicht funktionsfähig ist, was das Risiko mit sich brachte, dass sich der Fluss davor um bis zu 1,40 Meter höher staut als angekündigt. „Wir haben uns alle Sorgen gemacht“, sagt Pölichs Ortsbürgermeister Wolfgang Eid. Es sei gerade so noch gut gegangen. 20 Zentimeter unterm Deich habe die Mosel aufgehört, zu steigen.