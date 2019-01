später lesen Stechmückenbekämpfer: Sorgen über Schnee in Süddeutschland FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Stechmückenbekämpfer blicken mit Sorge auf die riesigen Schneemengen in weiten Teilen Südbayerns und Österreichs. „Das kann in der Folge zu Hochwasser am Rhein führen - und das wäre günstig für Schnaken“, sagte Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer. dpa