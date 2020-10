Steigende Corona-Zahlen: Kreis Neuwied verschärft Maßnahmen

Ein Mitarbeiter hält in einem Abstrichzentrum einen Coronatest-Abstrich in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Neuwied Der Kreis Neuwied verhängt wegen steigender Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht im Schulunterricht und schränkt die Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ein. Die neuen Regelungen gelten von diesem Samstag (3.10.) an, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte.

Als erster Kreis oder kreisfreie Stadt im Land hat Neuwied die Corona-Warnstufe Orange nach dem neuen Warn- und Aktionsplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung erreicht. In der Kommune wurden in den vergangenen sieben Tagen 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) festgestellt.

Der neue, dreistufige Aktionsplan war erst am Dienstag vorgestellt worden. Er sieht Verschärfungen etwa der Kontaktregeln bei steigenden Infektionszahlen vor. Die Warnstufen dafür liegen bei einer Inzidenz von 20, 35 und 50, werden nach Angaben der Landesregierung allerdings erst dann überschritten, wenn der Inzidenzwert fünf Tage lang den jeweiligen Wert erreicht. Es ist aber nur eine Handlungsempfehlung, die Kommunen können auch schneller und früher reagieren.