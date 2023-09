Ab Anfang Oktober Steigende Flüchtlingszahlen: Land mietet weiteres Hotel in der Region Trier an

Erst im vergangenen April hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues geschlossen. Der Mietvertrag zwischen der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier und dem Eigentümer war ausgelaufen. Das Land eröffnete stattdessen eine neue Unterkunft am Flughafen Hahn. Ab Anfang Oktober soll das Hotel Moselpark allerdings reaktiviert werden, wie Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Montag in Mainz erklärte.