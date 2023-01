Wohnungsmarkt : Hohe Baupreise und Inflation: Mieten teils dramatisch verteuert - Wie sich das in der Region auswirkt

Trier Weil immer mehr Mieten an die Verbraucherpreise gekoppelt werden, steigen die Wohnkosten. Auch in der Region Trier nehmen die Fälle zu. Ein Grund: Ein leer gefegter Wohnungsmarkt.

Die Mieten in Deutschland steigen. Laut den jüngsten Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kletterten sie im dritten Quartal 2022 kräftig um 5,8 Prozent, weitaus mehr als im Mittel der vergangenen Jahre (plus 4,5 Prozent). Noch drastischer ist die Lage in Rheinland-Pfalz: Hier liegt die Steigerung bei 6,2 Prozent. „Es zeigt sich, dass die Dynamik zunimmt“, sagt der IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Die Menschen suchten zunehmend Mietwohnungen, während einige Vermieter offenbar wegen der hohen Inflation höhere Mieten ansetzten. Zudem gebe es in ländlichen Regionen, die noch vergleichsweise günstigen Wohnraum bieten, Aufholeffekte, sagt er mit Blick auf 1,5 Millionen ausgewertete Online-Inserate.

Ähnliches stellt auch das Onlineportal Immowelt.de für die Region Trier fest. Hier gibt es in der Eifel und an der Mosel seit zwei Jahren Steigerungsraten für Bestandswohnungen zwischen 15 und 25 Prozent, während die Stadt Trier mit plus 5,7 Prozent im Bundesmittel liegt. Laut der Immobilienplattform Immobilien Scout hat sich der Quadratmeterpreis für Mietwohnungen in Trier zwischen 10 und 12,50 Euro eingependelt, je nach Wohnungsgröße.

Dabei sind neu abgeschlossene Mietverträge immer häufiger an die Verbraucherpreise gekoppelt. „Das betrifft inzwischen jeden dritten neuen Mietvertrag“, sagt Anita Merten-Traut, Geschäftsführerin des Mietervereins Trier. Und angesichts einer Inflation von 7,9 Prozent im Jahr 2022 fällt das auch auf die Mieter zurück. „Wir spüren deutlich, dass die Mieten an Fahrt aufnehmen, teilweise haben wir seit Sommer 2022 Erhöhungen von zwölf Prozent festgestellt - so hoch wie noch nie“, sagt die Juristin.

Allerdings sieht sie ein größeres Problem darin, dass es auf dem Wohnungsmarkt kaum Alternativobjekte gibt. Denn es werde zu wenig neuer Wohnraum geschaffen. „Hier gibt es definitiv ein Bestandsproblem. Wer umziehen will, der findet meist keine neue Wohnung. Der Markt ist leergefegt“, sagt sie. Umgekehrt weiß sie auch, dass „viele Vermieter auf dem Teppich bleiben und ihre Mieten nicht erhöhen. Gerade bei Nebenkostennachzahlungen sind viele in hohem Maß kompromissbereit“.

Ralf Glandien, Vorsitzender von Haus und Grund Trier und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, kann derzeit bei seinen mehr als 4000 Mitgliedern „keine Zunahme von Erhöhungsverlangen feststellen. Ganz im Gegenteil, es ist sogar vielfach so, dass Vermieter von dieser Möglichkeit Abstand nehmen, weil sie wissen, dass die Mieter bereits mit Energiekosten und sonstigen gestiegenen Lebenshaltungskosten stark belastet sind“.