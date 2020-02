Steigende Pegelstände: Dorf überschwemmt

Trier/Saarbrücken Die steigenden Pegelstände haben im Landkreis Trier-Saarburg zahlreiche Einsätze verursacht. Der Ortskern der Gemeinde Aach wurde in der Nacht von einem Bach überschwemmt, wie ein Sprecher der Technischen Einsatzleitung des Landkreises in der Nacht sagte.

Im Konzer Ortsteil Oberemmel war ein Weiher über die Ufer getreten, das Wasser hat in der Nacht auf Dienstag ein Haus überflutet. Dabei wurden in dem Gebäude Menschen eingeschlossen, sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Im ganzen Landkreis Trier-Saarburg sperrten Einsatzkräfte überschwemmte Bundes- und Landstraßen, zudem lief Wasser in mehrere Gebäude.